BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!

Sakarya'da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Taşyatak Mahallesi'nde Ergün Y. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü Ergün Y., E.Y. ve Emine Yazıcı (44) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Emine Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane işlemleri sonrasında Yazıcı'nın cenazesi Karaçalılık Mahallesi Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
Patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
CHP İlçe Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçti!
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
Bu fotoğraf bugün çekildi! İnanmak zor ama gerçek
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
4 farklı şehirde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı!
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu!
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeniler için yakıt gönderdi!
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeniler için yakıt gönderdi!
Uşak Üniversitesi, Avrupa 2024 sıralamasına giren 73 üniversiteden biri oldu
Uşak Üniversitesi, Avrupa 2024 sıralamasına giren 73 üniversiteden biri oldu
Kayseri'de bariyerleri atlayarak tramvaya binmek isteyen çocuk tramvayın altında kaldı!
Kayseri'de bariyerleri atlayarak tramvaya binmek isteyen çocuk tramvayın altında kaldı!
Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!
Kazada ağır yaralanan genç adam, 8 gün sonra öldü!