Timsah, öldürdüğü adamı ağzına alıp sokaklarda dolaştı! ABD'den kan donduran görüntü

ABD'nin Florida eyaletinde ağzında cansız bir adamın bedeni ile dolaşan 4.5 metrelik timsah görenleri şok etti. Timsah yetkililer tarafından etkisiz hale getirildi.

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Clearwater'da bulunan yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki timsah yetkilileri alarma geçirdi. Olay bölge sakinlerinden birinin ağzında cansız birinin bedenini taşıyan devasa bir timsah gördüğünü ihbar etmesi ile ortaya çıktı.

News 9'a konuşan JaMarcus Bullard isimli görgü tanığı, "Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

Yaptığı bir iş görüşmesinden denk gelirken timsahı gördüğünü anlatan Bullard, acil durum personelinin gelir gelmez devasa timsahı sudan çıkardığını belirterek "Biz uzakta beklerken bir silah sesi duyduk sanırım timsahı vurdular" dedi.

5 dönümlük gölün içinde...

Pinellas İlçesi Şerif Ofisi de olay sonrası hem kurbanın hem de timsahın kanaldan çıkarıldığını doğruladı ancak tetiği çekenlerin kendileri olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de 4.5 metrelik timsahın müfettişlerin yanında kanlar içerisinde yattığı görüldü. Timsahın bulunduğu bölge, 5 dönümlük bir gölü de içeren Ridgecrest Park'da yer alıyor.

Ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor

ABD basınında yer alan haberde bölge sakinlerine göre devasa timsahlar bölgede sık sık görülüyor ancak bu hafta etkisiz hale getirilen timsah en büyüklerden biriydi. Müfettişler timsahın ağzında cansız bedeni bulunan Floridalı vatandaşın ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.