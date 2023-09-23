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Filenin Sultanları 6'da altı yapıp Paris Olimpiyatları vizesini aldı! Üst üste 21. galibiyet

Filenin Sultanları 6'da altı yapıp Paris Olimpiyatları vizesini aldı! Üst üste 21. galibiyet

Filenin Sultanları tarih yazarak Paris Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Japonya'da düzenlenen Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 6. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, böylece üst üste 21. galibiyetini aldı ve tarihi bir rekora imza attı.

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 Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bölmece Olimpiyat elemelerinde 6 maçın altısını da kazanma başarısı gösterirken, 20 maçtır süren galibiyet serisini 21'e çıkararak kırılması zor bir rekora imza attı.

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