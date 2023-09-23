Filenin Sultanları 6'da altı yapıp Paris Olimpiyatları vizesini aldı! Üst üste 21. galibiyet

Filenin Sultanları tarih yazarak Paris Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Japonya'da düzenlenen Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 6. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, böylece üst üste 21. galibiyetini aldı ve tarihi bir rekora imza attı.

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Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bölmece Olimpiyat elemelerinde 6 maçın altısını da kazanma başarısı gösterirken, 20 maçtır süren galibiyet serisini 21'e çıkararak kırılması zor bir rekora imza attı.