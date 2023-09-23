İstanbul'da uyuşturucu operasyonu1 Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir ikamete düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken "uyuşturucu ticareti” suçundan yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Eylül'de Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda P.N. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelinin, uyuşturucu maddeyi Eyüpsultan ilçesi Emniyettepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinden temin ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından aynı tarihte düzenlenen operasyon sonucunda R.A. isimli şüpheli şahıs da yakalandı.

Adreslerde yapılan aralamalarda ise 440 gram metamfetamin, 246 gram kubar, 497 adet extacy hap, 4 gram extacy hap kırıntısı, 10 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 10 bin 50 TL para ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan P.N. ve R.A. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.