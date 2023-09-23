Türk düşmanı Bob Menendez malı götürmüş! Görevden alındı! Külçe külçe altın, dolar, lüks araç...

Türkiye düşmanı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in, hakkındaki rüşvet iddiaları evine yapılan baskında ele geçirilen külçe külçe altın, dolar, lüks araç ve değerli eşyalarla kanıtlandı. Hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlanan ve ısrarla istifa çağrılarını reddeden Menendez, yargı süreci tamamlanana kadar görevden alındı.

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Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstifa çağrılarına karşı çıkan Menendez, yargı süreci tamamlanana kadar Türkiye'ye f-16 satışını da engellediği Komite Başkanlığı görevinden alındı.

Deste deste dolar, külçe külçe altın

İddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilen Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamaların dibi bucağı yok

Mısır asıllı Amerikalı iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edildi.

Evdeki paralar böyle bulundu

Haziran 2022'de yapılan baskında Menendez çiftinin evinde saklanan paraların nasıl ortaya çıkarıldığına da detaylı şekilde yer verilen iddianamede, "Evde çoğu zarflara doldurulmuş, giysilere, dolaplara ve kasaya saklanmış 480 bin doların üzerinde nakit ve Nadine Menendez'in kiralık kasasında 70 bin doları aşkın nakit bulundu" ifadeleri kullanıldı.

İstifa etmeyi reddetti, görevden alındı

Gelişmelerin ardından hakkında açılan soruşturma ve gelen istifa çağrılarına rağmen istifa etmeyeceğini duyuran Menendez "Adalete inananlar, suçu kanıtlanıncaya kadar masumiyete de inanırlar" dedi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, bugün yaptığı açıklamada Menendez'in geçici olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Koltuğu kime kaldı?

New Jersey'de, ABD Senatosunda bir koltuk boşalırsa, kişinin yerine özel bir Seçim yapılmadan önce bu koltuk valilik atamasıyla doldurulur. Menendez'in görevden ayrılması ile boşalan koltuğa eyaletin Demokrat valisi Phil Murphy'nin oturması bekleniyor.

Hakkındaki ilk iddia bu değil

ABD Savcısı Damian Williams tarafından 1 yıldır yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Menendez ve eşinin Rüşvet niteliğinde mücevherler, Mercedes-Benz marka araç, lüks daireler ve 400 bin Dolar değerinde altın külçeler dahil nakit ve hediyeler alıp almadığı araştırılmıştı.

2006 yılında Senato'ya seçilmesinden bu yana 2. suçlamayla karşı karşıya olan Menendez, 2015'te ise "yasa dışı şekilde hediye kabul etmek" ile suçlanmıştı.

Türkiye karşıtı eylemleriyle tanınıyor

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz yıl ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti.

2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından ötürü Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti. 2

020'de ise aralarında Menendez'in de bulunduğu 6 Senatör, Türkiye ve çevresinde insan hakları ve özgürlüklerin "Ankara" tarafından ihlal edildiğine dair iddialara ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması istemiyle önerge hazırlamıştı.

Menendez ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla gündemdeki yerini koruyordu.

14 yılını Temsilciler Meclisi'nde geçirdi

Menendez, Union City belediye başkanı seçildiği 1986 yılından bu yana kamu görevinde bulunuyor. Kübalı göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, 14 yılını ABD Temsilciler Meclisi'nde geçirdi. İlk kez 2006 yılında Senato koltuğuna atandı.