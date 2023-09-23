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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Japonlardan yeni iddia! Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler!

Japonlardan yeni iddia! Tavuk gıdaklamasını tercüme ettiler!

Japonya’dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti.

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Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen ve hızlı gelişimi tartışmalara neden olan yapay zeka teknolojisi, bu kez alışılmadık bir alanda kullanıldı. Japonya'dan bir grup bilim insanı, yapay zeka teknolojisini kullanarak tavuk gıdaklamasını büyük ölçüde tercüme etmeyi başardıklarını iddia etti.

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok liderliğindeki ekip, 8 hayvan psikoloğu ve veteriner cerrah ile birlikte 80 tavuğun 200 saatlik gıdaklama sesini analiz etti. Her farklı frekansı açlık, korku, öfke, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı duygularından biri ile kodlayan ekip, ilk etapta yapay zeka uygulamasına 100 saatlik tavuk sesi yükledi. Daha sonra 100 saatlik tavuk sesini daha yapay zekaya dinleten ekip, yapay zekanın tavukların duygu durumlarını yüze 80 oranında doğru olarak tanımladığı sonucuna ulaştı.

"Sadece başlangıç"

Tokyo Üniversitesi Profesörü Adrian David Cheok, "Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi" olarak adlandırdıkları teknolojinin karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını belirtti. Sonuçların tavukların duygu durumlarını ses sinyallerine dayanarak anlamak için yapay zekanın kullanabileceğini ortaya koyduğunu söyleyen Cheok, henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan çalışmayı "büyük bir bilimsel aşama ve sadece başlangıç" olarak nitelendirdi.

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