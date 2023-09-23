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İstanbul Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı!

İstanbul Tuzla'da madeni yağ fabrikası alev alev yandı!

Tuzla'da bulunan madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın, saat 10.30 sıralarında İstanbul Tuzla Tav Caddesi üzerinde bir yağ fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenle fabrikanın atık yağ bölümünde yangın çıktı.

Alevi fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada kimsenin bulunmadığının tespit edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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