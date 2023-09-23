Eşya yüklü kamyonetin arkasında eşyalara tutundu ayakta yolculuk yaptı! Trafikteki o dakikalar dehşet saçtı

Elazığ'da eşya yüklü kamyonun arkasından yolculuk yapan bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. Eşyalara tutunarak yolculuk yapan şahısın o anları kameralara yansıdı.

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Olay, trafik akışının en yoğun olduğu güney çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ev eşyaları yüklü bir kamyonetin kasasında bulunan bir kişi, tehlikeye rağmen dakikalarca bu şekilde yolculuk etti.

Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.