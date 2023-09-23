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Aydın'da Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası'nda Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 27 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde 27 düzensiz göçmen düzenlenen operasyonla yakalanırken, konu hakkında yapılan detaylı araştırma sonucu 3 organizatörün kimlik bilgileri tespit edildi.

O.A. ve İ.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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