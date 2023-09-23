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Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı olmak için çalışma başlattı! Son günlerde şahinleşmişti

Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı olmak için çalışma başlattı! Son günlerde şahinleşmişti

Son dönemde medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun en keskin savunucularından birisi olarak öne çıkmaya başlayan Barış Yarkadaş'ın, Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı olmak için çalışma başlattığı iddia edildi. Barış Yarkadaş sessiz kaldı.

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CHP içinde başlayan değişim kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'la ilgili flaş iddia. Gazeteci Enver Aysever, canlı yayında "Barış Yarkadaş Kadıköy Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladı" dedi. 

En keskin Kılıçdaroğlu savunucusu...

Barış Yarkadaş son dönemde CHP içindeki yenilikçilere özellikle de Ekrem İmamoğlu'na karşı sert söylemleriyle dikkat çekiyordu. Yarkadaş, 'değişimciler' kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Meral Akşener'e karşı da sert çıkışlar yapıp, "200 metre ileride AK PARTİ binası var… Gitmişken kayıt da yaptırsaydınız" paylaşımıyla dikkat çekmişti. 

Yarkadaş Kadıköy'ü, Tekin İstanbul'u istiyor

Gazeteci Enver Aysever, katıldığı canlı yayında Barış Yarkadaş'a ilgili flaş bir iddiada bulundu. "Barış Yarkadaş Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için çalışmalara başladı" diyen Enver Aysever, Gürsel Tekin'in de İstanbul il başkanlığı için çalışma yaptığını söyledi. Enver Aysever'in iddialarına Gürsel Tekin'den ve Barış Yarkadaş'tan bir yalanlama gelmedi.

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