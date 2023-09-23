BIST 8.039
DOLAR 27,14
EURO 28,93
ALTIN 1.680,29
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA'da üst düzey atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Garanti BBVA'da üst düzey atama

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Ortaklıklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer, Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Abone ol

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Murat Çağrı Süzer’in mevcut sorumluluklarına ek olarak sürdüreceği yeni görevi çerçevesinde Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Tüketici Finansmanı, Dijital Varlıklar ve İş Ortaklıkları alanları Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık ile birleşti.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri devam etmekte olan Murat Çağrı Süzer aynı zamanda bankanın iletişim faaliyetlerinin yönetimini de üstlenecek.

2013’te Garanti BBVA’ya katılan Murat Çağrı Süzer, 2017-2020 yılları arasında BBVA’nın Amerika’daki bankası BBVA Compass’ta Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak yaklaşık 5 bin 500 kişilik bir ekibe liderlik etti ve Mayıs 2020 itibari ile grup içinde geçiş yaparak Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Finans sektöründe Türkiye ve yurtdışında satış ve pazarlama, strateji, risk yönetimi, insan kaynakları, M&A gibi birçok alanda önemli projeler yöneten Süzer, 2013-2017 yılları arasında Türkiye’de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğin öncüsü GÖSAŞ’ta farklı pozisyonlarda görev yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da sokak köpeği dehşeti! Küçük kızı bacağından yaralandı
Sakarya'da sokak köpeği dehşeti! Küçük kızı bacağından yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün aracından bonzai çıktı!
Ehliyetsiz sürücünün aracından bonzai çıktı!
İzmir havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e hazırlanıyor!
İzmir havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e hazırlanıyor!
Soygun sırasında yorulan hırsızlar bir saatlik molada yakayı ele verdi! Yakalanmamak için 2. kattan atladı
Soygun sırasında yorulan hırsızlar bir saatlik molada yakayı ele verdi! Yakalanmamak için 2. kattan atladı
Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek
Dünyaca ünlü 70'i aşkın astronot Türkiye'ye gelecek
CHP’de gerilim giderek büyüyor! "İstifa etmeli"
CHP’de gerilim giderek büyüyor! "İstifa etmeli"
Apple'ın yeni telefonu iPhone 15'in satışı başladı!
Apple'ın yeni telefonu iPhone 15'in satışı başladı!
Çocuklarınızın beslenme çantasına dikkat! Uzmanlar obezite ziline bastı
Çocuklarınızın beslenme çantasına dikkat! Uzmanlar obezite ziline bastı
Aydın'da incir festivali İrem Derici konseriyle başladı
Aydın'da incir festivali İrem Derici konseriyle başladı
İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!
İzmir'de durudurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi!
Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Bursa'da eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı