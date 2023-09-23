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Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayır yapayım derken faciaya yol açtı! 32 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Uşak'ın Göre köyünde hayır yapmak için cuma namazı çıkışında tavuklu pilav dağıtan bir hayırseverin hayır yemeğinde 32 kişi zehirlendi.

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Edinilen bilgilere göre, Güre köyünde M.Y. merhum babası için Cuma namazının ardından tavuklu pilav dağıttı. Cami çıkışı tavuklu pilav yiyen bazı vatandaşlar akşam saatlerine doğru mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikâyetleri başladı.

İhbar üzerine köye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve kentteki bir özel hastaneye, diğerleri ise kendi imkanlarıyla hastaneye geldi.

Hastanede tedavi altına alınan 32 kişiden 21 kişi taburca edilirken, ekiplerce dağıtılan yemekten incelenmek üzere numune alındı.

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