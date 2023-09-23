Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa yapıldı.

Önemli konular görüşüldü

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için gelecek dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.