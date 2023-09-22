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Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti

Macaristan AB'nin Azerbaycan karşıtı bildirisini veto etti

Macaristan, Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ’daki operasyon nedeniyle hazırladığı Azerbaycan karşıtı ortak bildiriyi veto etti.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki terörle mücadele operasyonuna ilişkin hazırladığı bildiri Macaristan tarafından reddedildi.

Azerbaycan’ı kendi sınırları içerisindeki Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği askeri operasyonun kınandığı bildiride, taraflar Ermenileri kapsayan şeffaf bir diyalog sürecine davet edildi.

AB’nin Ermenistan'ın demokratik olarak seçilmiş temsilcilerini desteklemeye hazır olduğu kaydedilen bildiride, ayrıca Azerbaycan’a Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Macaristan, bildiriyi Azerbaycan karşıtı ve önyargılı ifadeler içerdiği gerekçesiyle veto etti. Yayınlanması için 27 AB üyesinin de desteklemesi gereken ortak açıklama, Macaristan’ın vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

Ne olmuştu?

44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

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