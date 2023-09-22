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Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya ikincisi

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp dünya ikincisi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e yenilerek gümüş madalya elde etti.

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Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alarak çıktığı finalde, grekoromen stil 130 kiloda İranlı Amin Mirzazadeh'e mağlup olarak ikinci oldu.

Milli güreşçi, geçen yıl da finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

Rıza'nın final yolundaki maçları

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda çıktığı ilk müsabakada Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 7-2 yendi.

Çeyrek finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden Rıza, yarı finalde de Çinli Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale çıktı.

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