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TFF'den hükmen mağlubiyet kararı!

TFF'den hükmen mağlubiyet kararı!

Profesonel Futbol Disiplin Kurulu, Kars 36 Spor'u Türkiye Kupası'nda hükmen mağlup ilan etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Türkiye Kupası ön eleme turunda oynanan Dersimspor-Kars 36 Spor mücadelesinde konuk ekibi 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada kurul, alınan kararın Kars 36 Spor'un oyuncu uygunluğuna aykırı eylemi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Kars 36 Spor; Dersimspor müsabakasının ardından rakibinin itirazı sonrasında "Amatör takımlarda futbolcu yaş uygunluğu uyarınca" PFDK'ye sevk edilmişti.


Kars 36 Spor rakibini yenmişti

İki takım arasında 17 Eylül tarihinde Tunceli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonu ermiş ve Kars 36 Spor uzatmalarda bulduğu 2 golle rakibini 4-2 mağlup etmişti.

TFF
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