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Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde, 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Eskiyol köyüne bağlı Yukarı Bayramlı mezrasında 10 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişinin öldürülmesi olayının faillerinden Ç.T'nin evine geldiği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.

Hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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