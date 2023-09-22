Muş'ta 160 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde, 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.Abone ol
Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Eskiyol köyüne bağlı Yukarı Bayramlı mezrasında 10 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişinin öldürülmesi olayının faillerinden Ç.T'nin evine geldiği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.
Hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.