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Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı

Adana'da "Şirinler" çetesine operasyon: 15 gözaltı

Adana'da "Şirinler" adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takiple kentte "Şirinler" çetesi olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye 15 kişiyi tespit etti.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından, kentte 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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