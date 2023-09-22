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İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da metrobüs arizası vatandaşları yine isyan ettirdi!

İstanbul'da Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüsü seyir esnasında arızalandı. Mağdur olan yolcular belediyeye isyan etti.

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Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüsü Perpa durağında arızalandı. Metrobüste bulunan vatandaşlar bir süre araç içinde bekletildi. Metrobüs arıza nedeniyle duraktan hareket edemeyince aynı güzergahta bulunan metrobüsler de yoluna devam edemedi.

Araçtan indirilen yolcular başka bir araca nakledilirken, insan seli meydana geldi. Yolcular ters istikametten gelen bir metrobüse bindirildi. Mağdur olan yolcular yaşanan duruma isyan ederken, bir vatandaş ise "Böyle hizmet mi yapılır" diye tepki gösterdi.

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