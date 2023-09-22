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ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu

ABD ve Çin masaya oturuyor! Ekonomik ve finansal çalışma grupları kuruldu

ABD Hazine Bakanlığı, Çin ile ekonomik ve finansal çalışma gruplarının oluşturulduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ve Çin'in, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığında, ekonomik ve finansal alanda iki çalışma grubu kurduğu aktarıldı.

Söz konusu çalışma gruplarının ekonomik ve finansal politika konularına ilişkin samimi ve kapsamlı görüşmelerin yanı sıra makroekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin bilgi alışverişi için sürekli yapılandırılmış kanallar sağlayacağı belirtilen açıklamada, grupların düzenli aralıklarla bakan yardımcısı düzeyinde buluşacağı ve Yellen ile Hı'ya rapor vereceği bildirildi.

Açıklamada, bu çalışma gruplarının oluşumunun Yellen'ın temmuz ayında yaptığı Pekin ziyareti sırasında varılan fikir birliğine dayandığına işaret edilerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçen yıl Bali'de yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki iletişimin derinleştirmesi yönündeki talimatını yerine getirdiği ifade edildi.

"Aynı fikirde olmadığımızda konuşmamız çok önemli"

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Yellen, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ekonomik ve finansal çalışma gruplarının kurulmasının ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerde "ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olduğunu ve temmuz ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin üzerine inşa edildiğini belirtti.

Çin ziyaretinin Biden'ın Şi ile görüşmesinin ardından yaptığı rehberliğe uygun olarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında kalıcı bir iletişim kanalı kurmayı amaçladığını vurgulayan Yellen, "Özellikle aynı fikirde olmadığımızda konuşmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, "Bu çalışma grupları, Amerika'nın çıkarlarını ve endişelerini iletmek, Amerikalı işçiler ve işletmeler için eşit şartlar altında iki ülke arasında sağlıklı bir ekonomik rekabeti teşvik etmek ve küresel zorluklara karşı iş birliğini ilerletmek için önemli forumlar olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

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