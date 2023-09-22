Dünyanın en zehirli örümceği bu defa Tokat'ta görüldü!

Dünyanın en zehirli örümceği olarak bilinen Argiope lobata bir vatandaş tarafından Tokat'ta görüldü. Zehirli örümcek geçtiğimiz günlerde de Sivas'ta görüntülenmişti.

Abone ol

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş evinden çıktıktan sonra yol kenarındaki duvarda bulunan örümcek dikkatini çekti. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata’ olduğunu öğrendi.

'Argiope lobata’ örümcek türünün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.