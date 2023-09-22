Aç kalan domuzlar İstanbul'un göbeğine indi! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Sultangazi'de yemek bulamayan domuz sürüleri vatandaşların bulunduğu bölgelere indi. Domuzların yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultangazi'de havanın kurak geçmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü Gazi Mahallesi Kent Ormanı'nda vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptıkları alanda görüldü.

Domuzlar burada yiyecek ararken görüntülendi. Sürü halinde dolaşan domuz sürüsünün yiyecek aradıkları anlar o esnada yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.