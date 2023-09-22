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Türkiye'ye 8 ayda 36 milyonu aşkın ziyaretçi geldi!

Türkiye'ye 8 ayda 36 milyonu aşkın ziyaretçi geldi!

Türkiye'ye yılın 8 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,95 artışla 33 milyon 426 bin 940 yabancı ziyaretçi geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, bu yıl eylül ayına kadar Türkiye'yi 33 milyon 426 bin 940 yabancı ve 3 milyon 327 bin 206 yurt dışı ikametli vatandaş ziyaret etti.

8 aylık süreçte Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,95 artış yaşandı.

Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişiyle birinci, Almanya yüzde 6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişiyle ikinci, İngiltere ise yüzde 12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustosta en çok ziyaretçi Almanya'dan geldi

Türkiye'ye ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin 700 oldu.

Ağustosta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,52 artış ve 871 bin 270 kişiyle Almanya birinci, yüzde 5,68 artış ve 852 bin 640 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 6,96 artış ve 588 bin 448 kişiyle İngiltere üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.

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