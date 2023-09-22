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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına bilendi!

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına bilendi!

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım mücadelenin son hazırlığını Rize'de gerçekleştirdi. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivasspor, ardından pas çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, idmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak.

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