BIST 8.012
DOLAR 27,16
EURO 28,96
ALTIN 1.681,33
HABER /  SPOR

Almanya A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü daha önce Leipzig ve Bayern Münih’i çalıştıran Julian Nagelsmann oldu.

Abone ol

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Nagelsmann ile 31 Temmuz 2024’e kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtilerek Nagelsmann'ın DFB'nin tarihinde milli takımın 12. teknik direktörü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Julian Nagelsmann’ın yardımcılığını ise Sandro Wagner ve Benjamin Glück'ün yapacağı kaydedildi.

Nagelsmann, Hoffenheim Kulübünün altyapısında teknik direktörlük yapmasının ardından 2016’da A takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Hoffenheim’da başarılı bir dönem geçiren genç teknik direktör 2019’da Leipzig ile anlaşmıştı. 2021’e kadar Leipzig’i çalıştıran Nagelsmann 2019-2020 sezonunda Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmişti.

Nagelsmann 2021-2022 sezonundan itibaren Bayern Münih’i çalıştırmaya başlamıştı. Leipzig’e yaklaşık 20 milyon avro transfer bedeli ödeyerek Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bavyera ekibi, 36 yaşındaki teknik direktörün performansının eleştirilmesi üzerine 2023’ün mart ayında genç teknik adamın görevine son vermişti.

Alman Milli Takımı’nı 2 yıl çalıştıran Nagelsmann'ın selefi Hansi Flick, alınan kötü sonuçların ardından 10 Eylül'de görevden alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otoyolda emniyet şeridini ihlal eden sürücüler dronla belirleniyor!
Otoyolda emniyet şeridini ihlal eden sürücüler dronla belirleniyor!
Uzmanınıza danışmadan aldığınız vitamin ilaçları sağlığınızdan edebilir!
Uzmanınıza danışmadan aldığınız vitamin ilaçları sağlığınızdan edebilir!
Ağrı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü!
Ağrı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü!
Bingöl'de kurtlar ahıra girdi, 50 kuzuyu öldürdü!
Bingöl'de kurtlar ahıra girdi, 50 kuzuyu öldürdü!
Kadıköy sokaklarında ip bikiniyle gezmişti! O mankenin cezası belli oldu
Kadıköy sokaklarında ip bikiniyle gezmişti! O mankenin cezası belli oldu
FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu
FIFA Puskas Ödülü için adaylar belli oldu
İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın PKK ile iltisaklı derneğe yardım davasında karar
İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın PKK ile iltisaklı derneğe yardım davasında karar
Eski belediye başkanına "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası!
Eski belediye başkanına "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası!
Karabük'te tefecilere polisten şaka operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Karabük'te tefecilere polisten şaka operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
Meral Akşener ittifak defterini kapattı! Açık açık söyledi CHP ile rakibiz
Meral Akşener ittifak defterini kapattı! Açık açık söyledi CHP ile rakibiz
Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması! Mansur Yavaş dediğini yaptı, özel halk otobüsleri kontak kapatacak
Ankara'da ücretsiz yolcu tartışması! Mansur Yavaş dediğini yaptı, özel halk otobüsleri kontak kapatacak
2 kişinin öldüğü kazada İETT şoförü için istenen ceza belli oldu
2 kişinin öldüğü kazada İETT şoförü için istenen ceza belli oldu