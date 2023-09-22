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Kadıköy sokaklarında ip bikiniyle gezmişti! O mankenin cezası belli oldu

Kadıköy sokaklarında ip bikiniyle gezmişti! O mankenin cezası belli oldu

Kadıköy'de sokakta ip bikiniyle gezen kadın sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çevredekilerle kadın arasında çıkan tartışmayı polis ekipleri sakinleştirmişti. O kadın hakkında 'ders' niteliğinde bir karar çıktı. Mankene 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitap okuma cezası verildi.

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Kadıköy'de manken olduğu öğrenilen bir kadın ip bikini ile sokakta dolaşan kadın vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadın hakkında işlem başlatılmıştı.

Vatandaşlar ile kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, olay yerine polis ekipleri intikal etmişti. Taraflar arasındaki tartışma yüzünden gerilen ortamı sakinleştiren polis ekipleri ip bikiniyle sokakta gezen kadına, "Burası halka açık bir alan ve bu tür kıyafetlerle dolaşmak kabul edilemez" demişti.

O kadın hakkında mahkemenin kararı belli oldu

Kadıköy'de mayoyla gezen manken 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest bırakıldı.

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