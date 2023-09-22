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Afyonkarahisar'da Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Kenevir ve esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Kenevir ve esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'da Jandarma ekipelrinin bir köyde bulunana şüpheli bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda kenevir ve esrar ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirdi.

Jandarma Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde ikamet eden 27 yaşındaki R.O şahsın kendisine ait çiftlik evine baskın yaptı. Şüpheli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada 30 kök kenevir bitkisi, 185 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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