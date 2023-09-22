Elon Musk'tan yepyeni Türkiye adımları! Temsilciye vereceği fiyat dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmeler yapan iş insanı Elon Musk uzay şirketi SpaceX'in uydu internet ağı Starlink'in Türkiye'de başlaması için adımlar atmaya devam ediyor. Elon Musk şirketi için Türkçe bilen Starlink temsilcisi arıyor. Musk'ın maaş teklifi dudak uçuklattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yakın ilişkilere sahip olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeler sonrasında Türkiye’de Starlink uydu hizmetinin başlaması yönünde adımlar attı.

Yapılan anlaşmalar sonrasında Elon Musk’ın sahibi olduğu uydu hizmeti artık Türkiye’de de satılacak. Bununla birlikte özellikle “müşteri hizmetleri” veya “müşteri temsilcisi” pozisyonundaki iş ilanlarının artması bekleniyor.

SpaceX, Elon Musk’ın yaptığı görüşmeler ve diğer süreçlerin tamamlanması ile birlikte Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak. Şirket bu yüzden SpaceX üzerinden bir iş ilanı yayınladı. Buna göre şirket Türkçe ve İngilizce bilen müşteri temsilcileri aradıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan ve en az lise diploması sahibi olması gereken bir çalışan arayan SpaceX, seviye 1 müşteri destek görevlisi için saatliği 22 dolardan ilan koyarken, seviye 2 müşteri destek sorumlusu için ise 24,5 dolarlık ilanlar koydu.