İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı! Meb.gov.tr İOKBS sonuç sorgulama

Bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapıldı. Bilindiği üzere İOKBS 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. İlköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçlar erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgisiyle İOKBS sonucunu öğrenebiliyorlar. Peki, Bursluluk sınavı nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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Bursluluk sınav sonuçları için son dakika açıklaması bugün MEB tarafından yapıldı. Tek oturumda yapılan ve 100 soru sorulan İOKBS'ye giren ilköğretim 5,6,7,8. ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle aldıkları sonucu görüntüleyebiliyorlar. İOKBS Bursluluk sınav sonuçları merak konusu oldu. Meb.gov.tr İOKBS Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için beklenen açıklama bugün (22 Eylül 2023 Cuma) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı.

Bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınav sonuçları 2023, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisiyle sorgulanabiliyor.

Ayrıca okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınavı nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.