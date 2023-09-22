BIST 8.080
DOLAR 27,15
EURO 28,89
ALTIN 1.681,22
HABER /  SPOR

Cristiano Ronaldo Arap kıyafetleri giydi kılıç dansı yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cristiano Ronaldo Arap kıyafetleri giydi kılıç dansı yaptı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

Abone ol

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye​​​​​​​ denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kötü sonuçlar sonrası Jorge Jesus topun ağzında
Kötü sonuçlar sonrası Jorge Jesus topun ağzında
Bolu'da korkutan yangın! Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı!
Bolu'da korkutan yangın! Dinamit yüklü kamyonda yangın çıktı!
Adana’da 65 yaş üstü toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam ediyor
Adana’da 65 yaş üstü toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam ediyor
Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil öğrenci dolu servise çarptı! 5 kişi yaralandı
Yeminli Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez yakayı ele verdi 400 bin dolarlık külçe altın
Yeminli Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez yakayı ele verdi 400 bin dolarlık külçe altın
Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları yolunda 5'te 5 yaptı! Üst üste 20. maçı kazandılar
Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları yolunda 5'te 5 yaptı! Üst üste 20. maçı kazandılar
3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Sinemalarda bu hafta 10 film gösterime girecek
Sinemalarda bu hafta 10 film gösterime girecek
Tarım ve Orman Bakanlığı tozlaştırıcı böcek türlerinin korunması için çalışacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tozlaştırıcı böcek türlerinin korunması için çalışacak
50 yaşındaki kadın arazisinde komşusu tarafından darp edildi! "Eline sopayı alıp vurmaya başladı"
50 yaşındaki kadın arazisinde komşusu tarafından darp edildi! "Eline sopayı alıp vurmaya başladı"
Şimşek'ten 895,7 milyon euroluk kredi açıklaması! Anlaşmayı imzaladık
Şimşek'ten 895,7 milyon euroluk kredi açıklaması! Anlaşmayı imzaladık