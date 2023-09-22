50 yaşındaki kadın arazisinde komşusu tarafından darp edildi! "Eline sopayı alıp vurmaya başladı"

Bolu Gerede'de 50 yaşındaki bir kadın arazisinde komşusu tarafından sopayla darp edildi. Tehditlerin havada uçuştuğu darpta kadın birçok yerinden yaralandı.

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İddiaya göre, Gerede ilçesine bağlı Bahçedere köyünde otluk arazide ineklerini otlatan 50 yaşındaki Fatma Kılınçaslan geçtiğimiz yıl, komşusu H.A.’nın oğlu A.A. ile ineklerin yolunu kestiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmasının büyümesiyle A.A., duruma tepki gösteren Fatma Kılınçarslan’a saldırdı. Omzundan yaralanan Kılınçaslan, A.A.’dan şikayetçi oldu.

Aradan geçen bir yılın ardından A.A.’nın annesi H.A., otluk arazide Fatma Kılınçaslan ile karşılaştı. İki tarafın birbiriyle laf atışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, H.A., elinde bulunan sopa ile Fatma Kılınçaslan’a vurarak kafasından ve kollarından yaraladı. H.A.’nın elinden zor kurtulduğunu belirten Kılınçaslan, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"Zor kurtuldum"

Olayı anlatan Fatma Kılınçaslan, "İki gün önce ineklerimle araziden gelirken H.A. yolumu kesti. Selam verdi. Ben de yoluma devam ederek ‘Seninle işim yok’ dedim. Bu lafı söyledikten sonra doğrudan benim üzerime yürüyüp elinde bulunan sopayı başıma indirdi. Defalarca vurdu beni yıktı, altına aldı. Boğazımı, boğazlayıp ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Ben zorlukla altından kurtulup, evimi kanlar içinde zor buldum. Geçen seneki olayların yüzünden dövdü. Geçen seneki mahkememiz devam ediyor” dedi.

"Kavgaların sebebi hayvanlardan dolayı"

Geçtiğimiz yıl da H.A.’nın oğlunun kendisine saldırdığını ileri süren Fatma Kılınçaslan, "Geçen yıl da H.A.’nın oğlu A.A. bana saldırmıştı. Onun devamını da annesi getirdi. Kavgaların sebebi hayvanlardan dolayı. Hayvancılığı bilinçli yapmadıklarından köyün kurallarına uymadıklarından dolayı bu hale geldik. Çeşme önünde bilerek hayvanlarını durduruyorlar. Bizim hayvanlarımız su içemiyor. Bizim ineklerin üstüne kendi ineklerini salıyorlar. Kapıdan hayvan çıkarmama müsaade etmiyorlar. Köyde de bir kural var. Bunları bilinçli yapıyorlar" diye konuştu.

"İneklerimi gütmeye korkar oldum"

Hayatının tehlikede olduğunu ifade eden Kılınçaslan, "Birkaç defa oldu böyle. Bizim hayati tehlikemiz var. Devletimizin bizi korumasını, bu duruma çözüm bulmasını istiyorum. Artık araziye gitmeye, ineklerimi gütmeye korkar oldum. Suç duyurusunda da bulunduk. Geçen sene de bulunmuştuk.Başımda 10 tane dikiş var. Sol elimde, bileğimde ezilme var. Sağ elimin parmağında da ezilme var. Sopayla başımı yaraladı" şeklinde konuştu. Fatma Kılınçaslan, kavga esnasında kanlar içerisinde kalan başörtüsünü göstererek duygulandı.