Meral Akşener'den bombalar! İstanbul'a Buğra Kavuncu olabilir! Ankara adayımız Adnan Beker değil! Levent Gültekin yalan söylüyor

Gazeteci Levent Gültekin, "Meral Akşener, 'Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum' dedi" iddiasında bulundu. Akşener'den Gültekin'e yalanlama geldi. Akşener, Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağıyla ilgili de net konuşurken, Mustafa Sandal'ın Beşiktaş adayı olmasını çok istediğini söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Levent Gültekin’in “Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘bunlar kendilerini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem dedi” ifadesi için, “Mahkemeye vereceğim. Öyle bir sözüm olmadı” dedi.

İstanbul ve Ankara için blöf mü yapıyor?

FOX TV ekranlarında İlke Karagöz'ün konuğu olan Meral Akşener'e ''Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?'' sorusu yöneltildi. Akşener bu soruya ''Çok ayıp şeyler söyleniyor. Bu linçlenmede biz aydınlandık. Millet İttifakı'nı en fazla savunan liderlerden birisi benim. Benim hedefim 2023'te tek adam sitemini değiştirmek ve tekrar hukukun üstünlüğünü, adaleti, demokrasiyi, ekonomide eşitliği sağlamaktı. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı'

"81 ilde aday çıkaracağız, blöf yapmıyoruz." diyen Akşener şöyle devam etti: "Her kafası kızanın 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' dediği dile döndü. Bunu CHP'nin mensupları yaptı, yöneticilerinin bir kısmı da dahil. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilik. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik şeklinde konuşuldukça bu güzel tutumun vatandaş nezdindeki karşılığı gitti. Onun için ben pişmanım."

İmamoğlu ve Yavaş'a kızgın mı?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dargın olup olmadığı sorulan Meral Akşener, " Onlara karşı kızgınlığım, hiçbir şeyim yok. Hem Ankara Belediye Başkanı’nı hem İstanbul Belediye Başkanı’nı öneren ben değilim, millet. Hem başta sayın Kılıçdaroğlu, hem de masa kabul etmedi. Arkadaşlarımız da milletin sesini reddetti. İnsanlar tercihlerinde hürdür. Ona saygı duymak gerekir. O tercihlerin her zaman bedeli olur" diye yanıt verdi.

CHP'nin iç işlerine karışmıyoruz

CHP'nin iç işlerine karıştığı suçlamalarına da cevap veren Akşener, "Biz CHP'nin iç işlerine kesinlikle karışmıyoruz. Bu benim siyasi terbiyeme asla yakışmaz. Biz sonradan anladık ki her iki tarafta da 'ceketimi assam kazanırım' varmış." diye konuştu.

Başarısızlık olursa gereğini yapacağım

"Hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yol yürümenin içine girmeden, muhalif kimliğimizle 81 ilde yerel seçimlere gireceğiz" diyen Akşener, "Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyelim ki olmadı, asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir, ben de gereğini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Adayı en sona bırakmayacağız

İYİ Parti'nin Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin aday belirleme çalışmaları hakkında da konuşan Akşener, "En sona bırakmayacağız. Düzce ve Eskişehir adaylarımız belli. Aydın'da, Balıkesir'de bir noktaya geldik" dedi.

İstanbul'a Buğra Kavuncu olabilir

Ankara ve İstanbul adayları için de konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. İstanbul'da Buğra Kavuncu aday olabilir de olmayabilir de. İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" dedi.

Adnan Beker Ankara adayımız değil

Meral Akşener, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi öne çıkan Adnan Beker için de net konuştu. Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Adnan Beker'in Ankara adaylığı için Akşener, "Ankara adayımız Adnan Beker değil." ifadelerini kullandı

Mustafa Sandal'ın adaylığını çok isterim

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın İstanbul Beşiktaş adayı olacağı iddiaları için de Meral Akşener, "Mustafa Sandal bey ile dostluğumuz oluştu zaman içinde, zaman zaman görüşüyoruz. Doğrusu ben kendisini istedim. Ama henüz bir anlaşma veya resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Konserlere yönelik başka bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında nabız yoklamak amaçlı bir şekilde söyledim. Çok nazik, zarif bir arkadaşımız. Daha üzerine çökmedik. Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik.

Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

Meral Akşener, "Faizi artıran da düşüren de aynı zihniyet. Her ikisinde de bir program yoktu, bugün de yok. Şu anda dar gelirli orta sınıf kredi kartlarıyla yaşıyor. Hem miktarı düşürüldü hem faiz artırıldı. Emekli maaşlarının en düşüğü asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret artırılmalı." dedi.