MSB duyurdu: O bölgede 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde yaptığı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı operasyonların süreceğinin altını çizdi.

Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."