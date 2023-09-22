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TRT muhabiri evinde ölü bulundu! Arkadaşları 2 gün haber alamayınca...

TRT muhabiri evinde ölü bulundu! Arkadaşları 2 gün haber alamayınca...

TRT’de Van muhabiri olarak çalışan iki gündür haber alınamayan Behçet Özen, evinde ölü olarak bulundu. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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TRT Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan muhabir Behçet Özen’den uzun süre haber alamayan yakınları ve çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, Behçet Özen’in mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen’in öldüğü belirlendi.

11 yıl Van’da görev yapan TRT Van Muhabiri Behçet Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi. Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.

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