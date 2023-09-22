Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Tarih verdi

Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına zam konusunda tarih verdi. Emekliler Ekim ayında zam beklerken, Erdoğan, zam için Ocak 2024'ü işaret etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD ziyaretinde medya temsilcilerine gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın gündeminde BM Zirvesi kapsamındaki görüşmelerle birlikte emekli maaşlarına zam da vardı. Erdoğan, emekli maaşlarına yapılması beklenen düzenleme için, "Fazla uzamaz, 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" diyerek tarih verdi.

Türkiye'ye döndükten sonra Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a 'Ne durumdasın, ne yaptın?' bilgilerini alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır?" sorusu yöneltildi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarına zam konusunda verdiği cevap:

2024'e zam kararlarını vermiş olarak gireriz

- Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz

- Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.

Emeklilerimiz de payını alacak...

- Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.