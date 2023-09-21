BIST 8.000
DOLAR 27,12
EURO 28,94
ALTIN 1.674,71
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı

Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

Abone ol

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM’nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le bir araya geldi

Bakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'ta, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek