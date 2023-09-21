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Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek

Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek

Galatasaray Kulübü, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın maç sonu yaptığı paylaşım hakkında UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "b.k çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kamil Grabara daha sonra, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik" açıklamasını "O b.ktan maçta" olarak değiştirdi.

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