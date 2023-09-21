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Köpekleri korkutmak isteyen çoban canından oluyordu! Tüfekle kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köpekleri korkutmak isteyen çoban canından oluyordu! Tüfekle kendini vurdu

Aksaray'da hayvanlarını otlatmaya çıkardığı esnada etrafını soran başıboş köpekleri korkutmak için ateşlediği tüfekle kendini vurdu.

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Olay, Bahçeli Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide koyunlarını otlatan çoban Ö.H.Ç. (24), üzerine doğru gelen köpekleri görünce havaya ateş açmak istedi. Tüfeği eline alan çoban bir anlık panikle elindeki tüfeği yere düşürdü.

Tüfeğin yere düşmesiyle ateş alması sonucu çıkan saçmalar çobanın ayağına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ö.H.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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