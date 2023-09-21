Ünlü anketçiden CHP'li Tuncay Özkan'a sert sözler: 'Buna inanmak için sürekli aptallık...'
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, seçimler öncesi "Erdoğan'ın oyu yüzde 26" dediği canlı yayın videosunu paylaşıp, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir" dedi.Abone ol
14 Mayıs seçimleri öncesinde Karar TV'de atıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia eden Tuncay Özkan, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan yüzde 26 gözüküyordu" demişti. Onursal Adıgüzel'in son çıkışının ardından CHP'de anket tartışmaları sürerken, gazeteci Deniz Yurdakul da Tuncay Özkan'ın ilgili videosuna şu notla paylaştı:
O konuşmayı yaptığı günkü anketler...
"Tuncay Özkan'ın Erdoğan'ın oyu yüzde 26 gözüküyor dediği bu konuşma 24 Ocak'ta yapılmış oysa Onursal Adıgüzel 'Ocak ayında Genel Merkeze gelen anketlerde Erdoğan'ın oylarının Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu görüyorduk' dedi. Çok yazık çok, hayatımızla oynadınız."
O anketi gören biri 's...çeker'
Deniz Yurdakul'un paylaşımını alıntılayan Metropoll Araştırma'nın kurucusu ünlü anketçi Özer Sencar, "Buna inanmak için aptal olmak yetmez, ayrıca uzun süreli aptallık eğitimi almış olmak gerekir. Önceki seçim sonuçlarını kısmen bilen bir sade vatandaş bile böyle bir veriye getirene kocaman bir s….. çeker." ifadelerini kullandı.
Tuncay Özkan o yayında neler söylemişti?
Seçim öncesi Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un yayınına katılan Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 26'ya düştüğünü iddia ederek, "Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Erdoğan %26 gözüküyordu. Bazı direnç noktaları vardı. 29'da direniyordu. Bugün ham haliyle, dağıtılmalar vs, 26 gözüküyor, karşısında kimse yokken. Böyle baktığın zaman zaten halk karar vermiş. Neyi değiştireceğini görmüş, neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır." ifadelerini kullanmıştı.