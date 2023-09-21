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Gümüşhane'de Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gümüşhane'de Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!

Gümüşhane Şiran'da jandarma ekiplerinin şüpheli ikamete yaptığı uyuşturucu operasyonunda 105 gram esrar ve 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışmada ilçeye bağlı Tekke mahallesinde ikamet eden H.Ş.Ü ve Fatih mahallesinde ikamet eden A.C.Y isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve kaçak kenevir bitkisi bulunduğu bilgisini aldı.

Şiran Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alan Jandarma ekipleri uyuşturucu madde arama köpeği “Asil” ile şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda H.Ş.Ü’nün evinde 105 gram esrar maddesi, A.C.Y’nin evinde ise 11 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili H.Ş.Ü ve A.C.Y gözaltına alınırken adli tahkikata başlandı.

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