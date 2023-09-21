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Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak? İşte yeni faiz oranları

Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak? İşte yeni faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarması sonrasında kredi kartı faizleri artacak. İşte 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni faiz oranları...

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a yükseltti.

Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.

Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.

Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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