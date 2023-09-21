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A Milli takımı FİFA dünya sıralamasında 1 basamak daha geriledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
A Milli takımı FİFA dünya sıralamasında 1 basamak daha geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak gerileyerek 42. sırada düştü.

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FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını açıkladı. Arjantin bin 851 puanla zirvedeki yerini korurken, bin 840 puanla Fransa ikinci, bin 837 puanla Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Bir öncesi sıralamaya göre Portekiz, 1 basamak yükselerek bin 728 puanla sekizinciliğe yerleşirken, İtalya ise 1 sıra düşerek bin 727 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı ise 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sırada kendine yer buldu.

FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 26 Ekim'de açıklayacak.

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