Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği 11 lig galibiyetine bedel

Galatasaray, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti.

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Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig’de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.