BIST 7.856
DOLAR 27,12
EURO 28,86
ALTIN 1.672,89
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği 11 lig galibiyetine bedel

Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği 11 lig galibiyetine bedel

Galatasaray, Süper Lig’de 11 galibiyete karşılık alacağı para ödülünü, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 beraberlikle elde etti.

Abone ol

Avrupa’da Devler Ligi’ne yükselmeyi başaran ve grubundaki ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan "Cim-Bom", 930 bin avroluk para ödülünü almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızlı ekibin bu geliri, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 27 milyon liraya tekabül ediyor.

Süper Lig’de galibiyet primi ise bu sezon 2 milyon 488 bin lira.

Böylece Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçta alabileceği para ödülüne, salt Kopenhag beraberliğiyle ulaşmış oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fiyatlar arttı! Rusya'dan benzin ve motorin kararı!
Fiyatlar arttı! Rusya'dan benzin ve motorin kararı!
İran'dan Karabağ anlaşmasıyla ilgili açıklama
İran'dan Karabağ anlaşmasıyla ilgili açıklama
Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor
Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor
Reeder Teknoloji artık Borsa İstanbul'da
Reeder Teknoloji artık Borsa İstanbul'da
Bilecik'te iş makinası dehşeti yaşattı! Freni patlayan iş makinası otomobili altına alıp sürükledi
Bilecik'te iş makinası dehşeti yaşattı! Freni patlayan iş makinası otomobili altına alıp sürükledi
Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşleri ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşleri ile bir araya geldi
Büyükçekmece Barajı'yla ilgili korkutan iddia Ekrem İmamoğlu'na soruldu
Büyükçekmece Barajı'yla ilgili korkutan iddia Ekrem İmamoğlu'na soruldu
Ermenistan nihayet anlıyor! Paşinyan'dan açık kabul: Zorundayız!
Ermenistan nihayet anlıyor! Paşinyan'dan açık kabul: Zorundayız!
Diyanet'ten "altın yaldızlı Kur'an'ı Kerim" iddialarına yalanlama
Diyanet'ten "altın yaldızlı Kur'an'ı Kerim" iddialarına yalanlama
Bahçelievler'de 5 katlı binanın kolunu patladı! Ekipler binayı mühürledi
Bahçelievler'de 5 katlı binanın kolunu patladı! Ekipler binayı mühürledi
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Üst üste 4. kez faiz artırıldı piyasa ne bekliyordu ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Üst üste 4. kez faiz artırıldı piyasa ne bekliyordu ne oldu?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Avrupa'da birinciyiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Avrupa'da birinciyiz