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Bahçelievler'de 5 katlı binanın kolunu patladı! Ekipler binayı mühürledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bahçelievler'de 5 katlı binanın kolunu patladı! Ekipler binayı mühürledi

BAHÇELİEVLER'de bir kolonu patlayan 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi. ​​​​Bazı bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına gitti.

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Gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 13. Sokak'ta 5 katlı binanın bodrumunda bulunan marangoz atölyesindeki bir kolon patladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine Bahçelievler Belediyesi ekipleri apartmanda inceleme yaptı.

Binada oturanları tahliye eden ekipler, risk bulunduğu gerekçesiyle apartmanı mühürledi. Bazı bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına gitti.

Zabıta ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Apartman sakinlerinden Rasim Emek, gazetecilere, oturdukları binanın 27 yıllık olduğunu, sadece bir kolonda hasar bulunduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tesisten şüpheleniyoruz. Kazık çakılırken çok titreşim oluyordu." diye konuştu.

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