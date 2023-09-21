Merkez Bankası faiz kararını verdi! Üst üste 4. kez faiz artırıldı piyasa ne bekliyordu ne oldu?
MERKEZ Bakası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın dokuzuncu faiz kararını vermek üzere toplandı. Toplantıdan faiz artırım kararı çıktı. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.Abone ol
Piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın dokuzuncu faiz kararını vermek üzere yaptığı toplantıdan faiz artırım kararı çıktı. Politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekildi. Merkez Bankası geçen ay da 750 baz puan faiz artırımı yapmıştı. TCMB'nin karar metninde şu ifadeler kullanıldı:
Enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleşti
Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.
Petrol fiyatlarındaki artış...
Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.
Ücret, kur ve vergi artışları yansıdı
Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir.
Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.
Türk lirası varlıklara talep artmaya başladı
Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.
Enflasyon düşüşe geçene kadar devam
Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.
Sadeleşme kademeli olarak devam edecek
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.
Tüm araçlar kararlılıkla kullanılacak
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.
Yeni Başkan Erkan döneminde ne oldu?
TCMB, haziran ve temmuz aylarında toplam 900 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17,5’e çekmiş, enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.
TCMB beklentilerin altında kalan 900 baz puanlık faiz artışının ardından Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla ağustos toplantısında gaza bastı.
Enflasyondaki hızlanma üzerine TCMB, 24 Ağustos'taki toplantısında 750 baz puanlık rekor artışla faizi yüzde 25'e yükseltti. Ancak bu oran, iki hafta önce açıklanan Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2023 sonu için yüzde 65, 2024 sonu için yüzde 33'lük enflasyon beklentilerinin belirgin düzeyde altında kalıyor.
Nitekim, TCMB'nin geçen ayki faiz kararı açıklamasında faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilerek “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denilmişti.