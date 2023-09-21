Levent Gültekin'den Meral Akşener'in kızdıracak Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu iddiası

Yazar Levent Gültekin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisiyle görüşmesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem" dediğini iddia etti.

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Levent Gültekin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2018 seçimlerinde adaylığına “evet” dediği iddiasını tekrarlayarak, Gül’ün adaylığının Saadet Partisi’nden geldiğini, Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayladığını, Akşener’in bir gecede fikrini değiştirdiğini öne sürdü.

Akşener’in dört saatlik sohbette kendisine, “Abdullah Gül’e söylesen de keşke 2023’te aday olsa da kurtulsak” dediği iddiasında bulunan Gültekin, “Bence Gül’ü önererek 2018’de seçimi nasıl Erdoğan’a hediye ettiğini kapatmak, adaylığına karşı çıkmadığı algısını yaratmak istedi. Bir gün Abdullah Gül’le karşılaştım. Akşener’in sözlerini aktardım, ciddiye almadı” diye konuştu.

Gültekin, Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu’nu "bir gün bile istemediğini" belirterek, şunları söyledi:

“Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu’nun kastederek ‘Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi.”