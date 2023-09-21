Hatay'da devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Hatay Dörtyol'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi.

Kazada yaralanan 30 yaşındaki Levent Vuruşman, hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.