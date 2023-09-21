Manisa'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu!

Manisa Alaşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kula yönüne giden A.E. yönetimindeki 45 ACE 593 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Baklacı Köprüsü'nden dereye uçtu.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minibüste tek başına olan sürücü A.E. araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Alaşehir'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan A.E.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.