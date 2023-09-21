İkisi gazeteci, üçü itfaiyeci, üçü de sağlıkçı 16 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu

GAZİANTEP'te kullandığı otobüsün kaza yapması sonucu gazeteci, itfaiyeci ve sağlık personellerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ölümüne neden olan şoför Abdülkadir MEmiş, 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı

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Gaziantep'te aralarında İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdülkadir Esen ile 3 sağlık personeli ve 3 itfaiye erinin de bulunduğu toplam 16 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazası ile ilgili yargılanan şoför Abdülkadir Memiş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep faciası nasıl gelmişti?

20 Ağustos 2022 günü Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, dere yatağına devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de yardım için bölgede durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin kurtarma çalışmaları sırasında büyük bir facia yaşandı.

Yardım etmeye koşmuşlardı

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, kaymaya başladı. Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridindeki itfaiye aracı ile ambulans ve kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı.

Kazada hayatını kaybedenler...

Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Umut Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ve Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen kaza yerinde, 307 metre fren izine rastlanılan otobüsün gözaltına alınan ve 20-30 metre kala kazayı fark ettiğini öne süren şoförü Abdülkadir Memiş tutuklandı.