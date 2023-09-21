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İnternet tarifelerine büyük zam: En ucuz tarife 585 TL olacak

İnternet tarifelerine büyük zam: En ucuz tarife 585 TL olacak

Türk Telekom, internet tarifelerine 1 Ekim tarihinden itibaren zam geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam gelirken en ucuz tarife 585 TL'den satılacak.

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Türk Telekom, 1 Ekim itibarıyla paket fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı. Gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Türk Telekom'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler"

Bireysel tarifede limitsiz internet paketlerin zamla birlikte yeni fiyatları şu şekilde olacak:

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